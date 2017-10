Dakar, 18 oct (APS) - Le taux d’inflation en moyenne dans l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) s’est établi à 0,3% en 2016, révèle le rapport annuel de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

En 2015, il se situait à 1,0%, rappelle la BCEAO, expliquant que "l’évolution du niveau général des prix en 2016 reflète essentiellement la décélération des prix des denrées alimentaires, résultant de l’augmentation de l’offre locale de produits céréaliers".

Ce ralentissement est à mettre en lien avec les services "dont les tarifs sont ressortis stables en 2016 contre une hausse 0,8% en 2015", explique le rapport.



L’inflation sous-jacente, calculée en excluant les prix les plus volatils, s’est également inscrite en baisse, passant d’une moyenne annuelle de 0,8% en 2015 à 0,3% en 2016.

"En 2016, rappelle la BCEAO, le différentiel d’inflation entre l’UEMOA et ses principaux partenaires est ressorti favorable de 3,0 points de pourcentage à l’Union. Vis-à-vis du Ghana et du Nigeria, le différentiel d’inflation a même atteint respectivement 17,2 et 15,3 points de pourcentage."