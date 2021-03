Dakar, 11 mars (APS) - Les éditions de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) annoncent avoir fait paraître un "Atlas des pêches et des pêcheurs artisans d’Afrique de l’Ouest", ouvrage réalisé à partir de "données inédites" et dont l’ambition est de faire "un véritable état des lieux des pêches et des pêcheurs artisans" dans les pays concernés.



Cet "ouvrage à large public (...), opère un véritable état des lieux des pêches et des pêcheurs artisans d’Afrique de l’Ouest, en décryptant et en analysant les enjeux environnementaux, économiques et alimentaires de ce secteur", indique un communiqué transmis à l’APS.

Il est codirigé par deux chercheurs de l’IRD, Pierre Chavance, biologiste marin, et Pierre Morand, biostatisticien spécialiste des pêcheries et de leur environnement.

Cet ouvrage se veut "le premier atlas des pêches artisanales africaines, réalisé à partir de données inédites en Afrique de l’Ouest".

Dans cette partie de l’Afrique, "la pêche, surtout développée à l’échelle artisanale, est une activité importante pour de nombreuses populations de l’intérieur et des zones côtières. Elle leur fournit emplois et revenus, tout en contribuant à la sécurité alimentaire des pays", souligne le communiqué.

"Cependant, ajoute-t-il, la pêche artisanale est très peu prise en considération par les opérations de recensement qui sont périodiquement conduites par les services statistiques nationaux".

"L’une des conséquences est qu’elle parvient difficilement à trouver sa place au sein des politiques de développement", note le texte, selon lequel cet atlas "présente, directement ou par estimation, l’essentiel des indicateurs obtenus à partir" d’enquêtes conduites sous l’égide de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Cette dernière avait "déployé depuis 2012 de grandes enquêtes dans les huit États membres de cette zone économique (au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo)", signale le communiqué.

L’Atlas fait "état des équipements et activités de pêche, des poissons capturés, de la chaîne de traitement des produits après la capture, ainsi que des conditions de vie des pêcheurs dans leurs sites d’habitat".

"L’ouvrage opère ainsi un véritable état des lieux des pêches et des pêcheurs artisans d’Afrique de l’Ouest, en décryptant et en analysant les enjeux environnementaux, économiques et alimentaires de ce secteur", selon la même source.

Elle souligne que scientifiques, étudiants, décideurs, responsables d’ONG ou acteurs du développement, trouveront dans cet atlas "des informations pertinentes et actualisées susceptibles de les éclairer sur les problématiques de gouvernance de la biodiversité".