Dakar, 21 août (APS) – Le Sénégal gagne davantage dans sa coopération avec la Chine qui, dans son dynamisme et son pragmatisme, ‘’est en train de marquer des points’’ en Afrique, a estimé, le député sénégalais, Sana Kandé, ingénieur-géomètre et topographe de métier.

‘’La coopération sino-Africaine est devenue plus dynamique et plus pragmatique. Donc, dans ce cadre, je pense que nous avons beaucoup à gagner à continuer à coopérer avec la Chine’’ a-t-il notamment indiqué jeudi dans un entretien avec l’APS.

M. Kandé, également deuxième vice-président du Conseil département de Kolda (sud), a récemment réceptionné dans sa localité du matériel destiné à équiper un parcours sportif au profit des jeunes de son terroir.

Ce matériel, un don de la Chine d’une valeur de 50 millions CFA, a été décroché grâce aux démarches de Thierno Doura Baldé, conseiller spécial du président de la République.

‘’Quand vous faites un tour au niveau national, dans tout le pays, vous verrez des infrastructures ou des réalisations sur le plan de l’Agriculture, de l’éducation, de santé etc, obtenues grâce à la coopération entre le Sénégal et la Chine’’, a expliqué le député.

‘’A travers le Sénégal, partout où vous passez, vous trouverez des réalisations qui ont été faites dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Chine’’ a-t-il fait savoir.

Le député a estimé que la Chine est en train de marquer des points au niveau de toute l’Afrique et surtout en Afrique de l’Ouest dans le cadre de la coopération avec ses partenaires.

Selon lui, la Chine, contrairement à d’autres partenaires techniques et financiers occidentaux notamment, est ‘’rapide’’ dans les procédures d’octroi de financements à ses partenaires africains.

‘’Les chinois répondent vite, si vous leur présentez un bon projet à financer. Je pense que la Chine va devenir le premier partenaire de l’Afrique et surtout de l’Afrique de l’Ouest en général et en particulier le Sénégal’’, a estimé le député.