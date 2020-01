Dakar, 16 jan (APS) – Le directeur exécutif du Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’Ouest (PRCM), Ahmed Senhoury, a appelé jeudi à Dakar, à un développement encadré du secteur du pétrole et du gaz pour éviter des impacts négatifs sur d’autres secteurs notamment l’environnement.

’’Nous sommes conscients que si le développement de ce secteur n’est pas encadré, réglementé et réalisé selon les standards internationaux, nous risquons d’avoir des impacts qui peuvent être négatifs sur d’autres secteurs, mais aussi sur l’environnement’’, a-t-il notamment expliqué.

M. Senhoury s’exprimait lors d’un entretien avec l’APS à la fin d’une session de formation (13-16 janvier) à Dakar, sur la gestion environnementale des activités pétrolières et gazières offshore.

D’une durée de quatre jours, le séminaire était organisé par le PRCM, en collaboration avec le Master GIDEL (Gestion intégrée et développement durable du littoral Ouest Africain) du département de Géographie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

’’Nous sommes comme tous les acteurs de ce pays, très heureux d’avoir (avec la découverte du pétrole et du gaz) de nouvelles ressources pour le développement de notre pays. Nous considérons que c’est une opportunité pour le développement économique et social du pays’’, a-t-il soutenu.

Le directeur exécutif du PRCM s’est en outre félicité de la qualité des travaux de la session de formation (13-16 janvier) et longuement remercié les participants venus de secteurs divers.

’’Cette formation était vraiment utile pour les acteurs dans la mesure où elle a permis de partager avec eux, un certain nombre d’informations nécessaires aujourd’hui pour accompagner les secteurs du pétrole et du gaz’’, a-t-il souligné.

Des cadres, experts, élus et acteurs de la société civile sénégalaise ont pris part à cette formation. Elle était destinée au renforcement des capacités et à la sensibilisation des acteurs du secteur ainsi que ceux de la société civile intéressés par la gestion environnementale des activités pétrolières et gazières offshore au Sénégal.

La rencontre visait à sensibiliser les acteurs sur les risques liés aux activités pétrolières et gazières offshore, doter les acteurs des informations et des outils utiles pour la compréhension des enjeux des activités pétrolières et gazières offshore.

La formation cherchait aussi à aider les différents intervenants dans le secteur à mieux encadrer leurs actions d’accompagnement et de gestion environnementale de ce secteur.

Le PRCM est une coalition d’acteurs travaillant sur les problématiques du littoral ouest africain et couvrant la Mauritanie, le Cap-Vert, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la République de Guinée et la Sierra Leone.