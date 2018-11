Mbour, 2 nov (APS) - La deuxième Conférence continentale sur les systèmes alimentaires africains et les objectifs de développement durable (ODD) s’ouvre samedi, annonce un communiqué parvenu à l’APS.

La cérémonie d’ouverture de cette rencontre se tient jusuq’au lundi 5 novembre 2018, à Saly-Portudal (Mbour, ouest). Elle réunira des réseaux de recherche et de développement, des agriculteurs, des pêcheurs, des pasteurs, des chasseurs/cueilleurs, des peuples autochtones, des institutions confessionnelles, ajoute la même source.

L’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), ses organisations membres au Sénégal et ses partenaires que sont l’Initiative agriculture écologique et biologique (I-AEB), le Réseau africain pour l’agriculture biologique (AfrONet) et IFOAM Organics International sont ses initiateurs.

Des groupes de femmes et de jeunes, des associations de consommateurs, des institutions de recherche, des gouvernements et des ONG travaillant sur les liens entre la production alimentaire, la nutrition et la santé prendront également part à cette conférence.

Lancée en 2011, l’AFSA est une large alliance d’acteurs de la société civile qui font partie de la lutte pour la souveraineté alimentaire et l’agroécologie en Afrique.