Dakar, 12 sept (APS) - La direction générale du budget a lancé jeudi la plateforme e-solde, dans le but d’"accélérer" la dématérialisation des services de la Solde et faciliter l’accès à l’information et aux services salariaux.

Cette nouvelle plateforme "digitalise le processus de consultation et d’obtention des bulletins de salaire mensuel et annuel", explique une note d’information de la direction générale du budget.

"La plateforme constitue un moyen d’accélérer [la dématérialisation] des services de la Solde, avec une facilité d’accès à l’information et aux services salariaux", ajoute la note remise aux journalistes lors du lancement de cette innovation.

Cette plateforme lancée en présence du directeur général de la Solde va assurer aux employés de l’Etat un "accès aux bulletins de salaire en ligne".

Une innovation qui va aider à "lever les nombreuses contraintes liées à la délivrance" des bulletins de salaire "par les banques, notamment pour les agents de l’Etat qui sont en service au niveau déconcentré et ceux qui sont dans les postes diplomatiques", ajoute le document.

Cette plateforme est accessible sur Internet, ce qui permet "à tout agent de l’Etat d’accéder à ses éléments de salaire en ligne, quelle que soit sa position géographique".

En raison de la "sensibilité des informations" relatives aux salaires, "la dimension sécuritaire" a été prise en compte, avec l’aide de l’Agence de l’informatique de l’Etat, assure la direction générale du budget.

Elle rappelle que cette plateforme est lancée à la suite du Forum de l’administration, qui s’est récemment déroulée sous l’égide du président de la République, Macky Sall.