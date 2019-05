Dakar, 9 mai (APS) - Total Sénégal et YUP, filiale de la Société générale, ont procédé jeudi à la signature d’un partenariat portant sur des services transactionnels et financiers sur l’ensemble du réseau de la filiale sénégalaise de l’entreprise spécialisée dans le pétrole et le gaz.



La cérémonie de signature a été présidée par le président directeur général de Total Sénégal, Hamady Sy, et son collègue Pierre Sadio, directeur de YUP Sénégal.

"Nous avons lancé ce projet de mobile money dans le but de mieux répondre aux besoins de nos clients", a déclaré M. Sy, parlant d’un "dispositif d’inclusion financière" devant permettre aux particuliers d’avoir accès à "quelque 150 points de vente’’ de la société pétrolière.

Ainsi ce service de porte-monnaie électronique se présente comme "un dispositif qui va donner en temps réel tout ce qu’il faut au client comme transaction financière dans le réseau Total".

Selon Pierre Sadio, cette innovation devrait également permettre le paiement de salaires à travers la plateforme financière en place.