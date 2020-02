Dakar, 8 fév (APS) – Wyndham Hotels & Resorts, une chaîne internationale d’hôtels basée aux Etats-Unis, vient de construire un hôtel à Dakar, a annoncé samedi son président-directeur général, Inam Ulhaq.

‘’Nous sommes dans la phase +soft opening+, mais nous allons bientôt procéder à l’ouverture officielle du premier +Days Hotel and Suites+ en Afrique de [notre] chaîne hôtelière’’, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Selon son président-directeur général, le premier établissement hôtelier du groupe américain au Sénégal est construit près du port de Dakar, non loin de l’avenue Hassan II.

Wyndham Hotels & Resorts a construit à Dakar ‘’81 chambres et suites, quatre salles de séminaire luxueuses et spacieuses, au design moderne et chaleureux, qui donnent une vue panoramique sur la ville’’, a précisé Inam Ulhaq, promettant de les ouvrir bientôt.

‘’Nous avons déjà créé entre 50 et 60 emplois directs. Et s’il faut augmenter le personnel, on peut aller jusqu’à 80 employés’’, a-t-il dit, ajoutant avoir choisi d’investir à Dakar en raison de ‘’la stabilité du pays’’.

‘’L’essor du Sénégal en matière de voyage et de tourisme fait écho à nos objectifs de développement’’, a souligné l’homme d’affaires.

‘’Les autorités sénégalaises font beaucoup d’efforts pour capter les investissements étrangers’’, a-t-il ajouté.