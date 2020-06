Dakar, 24 juin (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, va présider une réunion consacrée au Programme de relance de l’économie nationale, selon le dernier communiqué du conseil des ministres.

Le président de la République a annoncé cette réunion en présidant mercredi la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Selon le communiqué publié à la suite du conseil des ministres, cette réunion va s’inscrire dans le cadre de la réalisation de l’‘’objectif stratégique’’ du Plan Sénégal émergent (PSE), le ‘’référentiel unique’’ des politiques publiques.

Le chef de l’Etat, selon la même source, va accorder une ‘’haute priorité’’ aux volets santé et protection sociale du programme de relance. Il en fera de même pour le développement de ‘’nouvelles capacités productives’’ et leur transformation locale, grâce à la densification du tissu des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites et moyennes industries (PMI) sénégalaises.

Macky Sall a souligné l’importance de consolider la mutualisation des ressources des structures publiques d’encadrement et de financement des PME et des PMI, selon le communiqué du conseil des ministres.

Pour y arriver, il a donné au ministère de l’Economie sociale et solidaire, à la Délégation à l’entrepreneuriat rapide et aux institutions d’appui technique et de microfinance la consigne d’‘’élargir les actions d’autonomisation économique par le renforcement significatif des activités de formation et de financement des femmes et des jeunes, sur l’ensemble du territoire national’’.

Le chef de l’Etat a également demandé au ministre des Finances et du Budget et à ses collègues chargés de l’Intérieur et de l’Environnement d’accorder une attention particulière aux programmes de l’Agence de sécurité de proximité et à l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte.