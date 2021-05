"Nous comptons beaucoup sur ce plan de relance pour cette année 2021. Beaucoup de demandes de notre clientèle, concernent les secteurs stratégiques comme la santé, l’agro-industrie. Nous comptons mettre sur place des conditions d’investissement et favoriser les unités industrielles qui ont vocation à produire localement", a indiqué M. Sy.

S’exprimant au cours d’une rencontre avec la presse sur le changement de logo de la BNDE, il juge ce plan de relance "important pour le Sénégal mais aussi pour la banque, afin qu’elle consolide son portefeuille et accompagne les entreprises dans des secteurs stratégiques".

"Le plan va bientôt être mis en place pour augmenter l’émergence de la banque dans l’économie sénégalaise en recrutant le maximum d’entreprises. Nous sommes dans le top des banques moyennes mais nous avons l’option d’avoir une vision plus ambitieuse", a dit le DG de la BNDE.

Dans cette optique, la BNDE espère arriver à capaciter et transformer ses fonds propres pour en faire un levier.

"Il n’y a qu’à travers le soutien, l’engagement des populations et des autorités qu’on peut le faire afin que la banque soit au top de toute offre de produits. Nous sommes une banque universelle, dédiée aux PME et PMI. La volonté des Sénégalais et des autorités est indispensable pour y arriver", a-t-il réaffirmé.

Le nouveau logo de la BNDE induit de nouveaux partenariats et financements, "du digital, à l’agro business en passant par le tourisme entre autres, des lignes de crédit spéciales, dédiées à l’agro-business, au digital, au tourisme, entre autres", a indiqué Thierno Seydou Nourou Sy.

Cela passe par "des mécanismes innovants" qui concernent "également le secteur du transport aérien. Toute la chaîne de valeur doit être maintenue pendant au moins deux ans", a souligné M. Sy.

"Ce sont tous les secteurs qui ont vocation à aider un développement économique qui accompagne la transformation structurelle de l’économie, avec les productions locales. Ce sont des secteurs sur lesquels nous allons continuer à bâtir notre croissance", a promis le DG de la Banque nationale de développement économique.

Dakar, 27 ami (APS) - La Banque nationale pour le développement économique (BNDE) travaille sur un plan de relance économique pour l’année en cours, en vue d’accompagner des secteurs stratégiques de l’économie sénégalaise, a annoncé jeudi à Dakar son directeur général Thierno Seydou Nourou Sy.