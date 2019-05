Dakar, 23 mai (APS) – Le Sénégal va disposer d’un secteur énergétique "modernisé aux normes, avec une production de qualité", a assuré jeudi à Dakar, le ministre du Pétrole et de l’Energie, Mouhamadou Makhtar Cissé.

"Avec le gaz et ses perspectives, les gros projets du président de la République, je crois que nous allons avoir un secteur énergétique modernisé (répondant) tout simplement aux normes et avec une production de qualité", a-t-il notamment indiqué.

M. Cissé s’exprimait lors de la cérémonie de réception au Port autonome de Dakar des turbines destinées à la construction du premier projet d’énergie éolienne à échelle industrielle dans la commune de Taïba Ndiaye, dans la région de Thiès.

Des officiels, les Ambassadeurs des USA, Tulinabo S. Mushingi, et de la Grande Bretagne, George Hodgson, ainsi qu’une délégation de la commune de Taïba Ndiaye, ont pris part à la cérémonie.

Le parc éolien de Taïba Ndiaye, avec une capacité installée de 158 MW (46 turbines, tours en acier de 117 m, lames de 62 m), représentera à lui seul plus de la moitié de l’énergie renouvelable produite au Sénégal.

Le projet va augmenter de 15 % la capacité de production d’électricité du pays.

Selon le ministre, l’accès au gaz et ses perspectives permettront aussi d’avoir un secteur où la question des coûts sera bien traitée et maîtrisée pour permettre un accès universel à l’horizon 2025 et avec des coûts beaucoup plus supportables pour les populations et les entreprises.

"C’est un pari pas facile, mais il est à la portée des équipes et de l’ensemble des acteurs du secteur de l’énergie particulièrement les équipes de la Senelec", a-t-il souligné.

Il a admis que "beaucoup" d’efforts ont été consentis par les différents partenaires qui ont piloté ce projet d’énergie éolienne à échelle industrielle de Taïba Ndiaye.

"Beaucoup de difficultés au départ, mais là nous commençons à voir le bout du tunnel. J’espère qu’on pourra bénéficier de cette énergie dans les meilleurs délais", a ajouté le ministre du Pétrole et de l’Energie.