Dakar, 29 juin (APS) – Le Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) envisage d’instaurer une redevance destinée à financer l’Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sureté de l’aviation civile, a appris l’APS à Dakar, vendredi.



‘’Il s’agit d’aller vers des référentiels juridiques en matière de gouvernance, d’administration et de levée de ressources propres par le biais de cette redevance, a expliqué le président du Conseil des ministres de l’Union, le ministre sénégalais de l’Economie et des Finances, Amadou Bâ.



Il intervenait vendredi au siège de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), à Dakar, à l’ouverture de la 2ème session ordinaire du Conseil des ministres de l’UEMOA.



Le Conseil des ministres de l’UEMOA va également examiner un projet de règlement portant statuts, organisation et fonctionnement de l’Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sureté de l’aviation civile.



Les membres du Conseil discuteront par ailleurs de l’adoption d’un code communautaire des investissements destiné, selon Amadou Bâ, à relancer ce projet et à l’harmoniser pour ‘’plus de cohérence dans les politiques de promotion de l’investissement’’.