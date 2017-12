Ziguinchor, 21 déc (APS) – L’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER) a entamé à Ziguinchor une caravane de sensibilisation sur les opportunités offertes par les énergies renouvelables, a constaté l’APS.



Arrivée mercredi à Ziguinchor, cette caravane a sillonné plusieurs artères de la ville et les localités de Bignona, Cap-Skrring et Oussouye, en sensibilisant le grand public et en échangeant avec les partenaires institutionnels, techniques et financiers, ainsi que le secteur privé et les structures de recherche.

Cette caravane est suivie d’une exposition de matériels et d’équipements d’énergies renouvelables durant la journée de jeudi, à l’esplanade de la gouvernance de Ziguinchor.

‘’Ziguinchor est notre troisième étape après celles de Saint-Louis et Thiès pour cette caravane de sensibilisation et d’échanges dans le cadre de notre mission de promotion des énergies renouvelables’’, a expliqué le directeur général de l’ANER, Djiby Ndiaye.

Il s’exprimait au cours d’un panel tenu le même jour à Ziguinchor, en présence des autorités administratives et locales, des experts, des représentants d’institutions spécialisées, des responsables d’organisations de jeunes et de femmes, ainsi que de plusieurs autres acteurs.

Au cours de son intervention, le directeur général de l’Agence pour les énergies renouvelables est longuement revenu sur la politique énergétique et les résultats obtenus.

‘’Le Sénégal est en plein dans les énergies renouvelables (…) les résultats sont plus que satisfaisants. Nous avons obtenu trois centrales solaires d’une puissance cumulée de 70 mégawatts, deux centrales de 20 mégawatts chacune dont la réception était programmée avant la fin de cette année et qui sont en cours de finalisation’’, a t-il relevé.

‘’Une autre centrale de 20 mégawatts est prévue en début 2018 et une centrale de 150 mégawatts en éolien sera en première phase d’exécution en mars 2018’’, a poursuivi Djiby Ndiaye, plaidant ‘’pour l’autoconsommation dans plusieurs services publics’’.

‘’La gouvernance de Ziguinchor va être alimentée en solaire. D’autres projets d’autoconsommation seront lancés pour plusieurs services. Pour la gouvernance, le projet est déjà lancé et les équipements nécessaires pour passer au solaire sont déjà commandés’’, a-t-il assuré.

Au cours de ce panel, les participants et les experts ont abordé plusieurs thématiques sur le ‘’Rôle des énergies renouvelables dans le développement local’’, ’’les opportunités et potentiels des énergies renouvelables dans la région de Ziguinchor’’, ’’l’importance d’une efficacité énergétique pour une croissance économique’’.

Les débats ont aussi tourné autour des ’’opportunités et enjeux des transformations en énergies renouvelables’’, sur le biodigesteur comme exemple de ’’Solutions pour le développement local’’ et la ’’Place des énergies renouvelables dans la politique énergétique municipale’’.

Dans l’après-midi, le directeur de l’ANER et sa délégation ont procédé à une visite des séchoirs solaires qui sont installés au quai de pêche de Ziguinchor pour accompagner les femmes dans les activités de transformation des produits halieutiques.