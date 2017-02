Ziguinchor, 6 fev (APS) – L’Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal (UJES) a procédé ce week-end au démarrage officiel de ses activités à Ziguinchor où elle a déjà installé récemment ses antennes, a appris l’APS.





’’Nous avons implanté l’UJES au niveau de Bignona, Oussouye et Ziguinchor et nous avons aussi procédé à un travail technique qui a permis de diagnostiquer les potentialités et de trouver les besoins en accompagnement. Ce jour marque le démarrage effectif de nos activités’’, a expliqué Mathieu Kadiona, président de l’Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal.

Il s’exprimait samedi au cours de la cérémonie officiel de lancement des activité de l’UJES à Ziguinchor en présence de l’inspecteur de la Jeunesse de Ziguinchor, du président du Conseil régional de la jeunesse et de plusieurs délégations de jeunes venant des différentes localités de la région de Ziguinchor.

‘’Nous voulons passer à l’action en allant sur le terrain et montrer aux autorités que les jeunes entrepreneurs du Sénégal sont prêts à relever le défi. Nous sommes prêts à s’engager dans l’auto-emploi et l’entreprenariat’’, a poursuivi M. Kadiona.

‘L’heure est venue pour que les autorités capacitent, accompagnent, forment et financent les jeunes. Nous sommes une jeunesse consciente et engagée qui lancent un appel au président Macky Sall pour qu’il nous appuie dans notre dynamique de prise en compte de nos préoccupations’’, a souligné le président de l’UJES.

Au cours des ateliers d’échanges autour de la thématique ‘’L’UJES face aux enjeux socio-économiques de la Casamance : oser entreprendre’’, les jeunes entrepreneurs du Sénégal se disent ‘’armés et outillés’’ pour conduire des projets.

‘’Nous sommes 70% de la population sénégalaise. Nous sommes capables de changer la donne. Nous demandons aux structures qui représentent l’Etat comme l’ANPEJ, le PRODAC d’être à nos côtés’’, a insisté Mathieu Kadiona.

L’Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal a rappelé son objectif de former 600 jeunes au niveau national et 200 jeunes de la diaspora au cours de l’année 2017. Elle entend se lancer dans l’exploitation de quatre fermes agricoles et deux unités de transformation dans le cadre du déroulement de 25 TPE (Toutes petites entreprises).

‘’Il faut aussi oser le dire. Tous les jeunes du Sénégal ne peuvent pas prétendre à l’emploi salarié. Les entreprises publiques et même privées ne peuvent pas absorber tous les candidats à l’emploi. L’Etat a mis en place des mécanismes pour accompagner les jeunes dans l’entreprenariat et dans l’auto-emploi avec une politique axée sur le capital humain’’, a réagi l’inspecteur régional de la Jeunesse Jean Louis Dasylva.