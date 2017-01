Ziguinchor, 30 déc (APS) – Le complexe frigorifique du port de Ziguinchor (sud) a cédé jeudi sa gestion à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Ziguinchor (CCIAZ), a constaté l’APS.



Les deux parties ont signé en effet une convention de cession, lors d’une cérémonie officielle.

Celle-ci a été signée par le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye, et le président de la CCIAZ, Pasacal Ehemba, en présence des autorités administratives, des élus locaux et des acteurs de la Pêche.

‘’Nous sommes conscients de la lourde responsabilité qui sera la nôtre et les défis auxquels nous ferons face après la signature de cette convention de cession’’, a déclaré M. Ehemba. Il a promis de ‘’s’inscrire dans une dynamique de gestion du complexe dans l’objectif de faire de ce port un pôle portuaire à vocation nationale et sous-régionale’’.

‘’Le port de Ziguinchor, suite aux importants aménagements effectués, nous offre d’immenses opportunités pour le développement de nos diverses entreprises et activités de production’’, a-t-il poursuivi devant plusieurs acteurs de la pêche.

‘’Les importantes productions de la région, jadis perdues du fait de l’insuffisance de moyens de conservation en vue de leur exportation, trouvent, ici, une solution tant pour le stockage temporaire, que pour le prétraitement et le conditionnement nécessaire à leur transport’’, a fait observer le ministre Oumar Guèye.

Le complexe frigorifique du port de Ziguinchor est une infrastructure équipée de cinq compresseurs d’une capacité de 2.000 tonnes, et dotée d’une chambre positive de 420 m² pour 1.600 tonnes et d’une chambre négative de 266 m² pour 400 tonnes.

La Chambre de commerce a proposé le Groupe APM Terminals pour son ‘’savoir faire’’ et son ‘’expérience avérée’’ dans le secteur du froid, notamment du transport de conteneurs frigorifiques.

‘’Ce complexe doit être pleinement utilisé et géré de la manière la plus rigoureuse avec des tarifs les plus abordables qui soient pour le bénéfice de l’ensemble des acteurs’’, a lancé le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime devant les autorités consulaires et les acteurs de la pêche.