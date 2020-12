Darsalam (Ziguinchor), 1er déc (APS) - Des ouvrages sociaux financés par les Emirats arabes unis, dont un poste de santé, une mosquée et un forage, viennent d’être réceptionnés à Ziguinchor, en présence de l’ambassadeur qui fait part de l’ambition de son pays d’aider "la Casamance à une meilleure exploitation de ses nombreuses potentialités".



Ces ouvrages sociaux, parmi lesquels un poste de santé à Goumel, ainsi que la mosquée de ce quartier de Ziguinchor, dont la réhabilitation a été financée par la partie émiratie, ont été inaugurés ce week-end par l’édile de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, en présence de l’ambassadeur des Emirats arabes unis, Hamad Zaeed Alzaabi.

Les deux hommes ont ensuite visité la grande mosquée de Ziguinchor au quartier Santhiaba, un édifice en cours de réhabilitation pour un peu plus de 100 millions de francs CFA.

Les Emirats Arabes Unis ont aussi financé, sur proposition du maire de Ziguinchor, le forage du village de Darsalam, dans la commune de Nyassia.

"La Casamance est une terre de culture et d’histoire. C’est pourquoi j’ai consacré ma première visite à Ziguinchor. Le forage de Darsalam est financé par le Croissant-Rouge émirati pour garantir un accès équitable à l’eau potable", a déclaré M. Alzaabi.

Il a salué "la bonne coopération et l’amitié entre le Sénégal et les Emirats arabes unis’’ qui selon lui s’inscrit dans le respect et la confiance mutuelle, ainsi que dans une "volonté commune de bâtir un partenariat exemplaire et bénéfique aux deux peuples".

"Les Emirats arabes unis comptent faire beaucoup de choses pour aider la Casamance à une meilleure exploitation de ses nombreuses potentialités. Nous pouvons surtout investir dans les domaines agricole et industriel. Nous pouvons aussi aider au développement d’une véritable industrie culturelle en Casamance", a souligné Hamad Zaeed Alzaabi.

Le maire Abdoulaye Baldé a annoncé que d’autres ouvrages seront financés par les Emirats arabes unis dans les domaines de la santé, de la culture, du sport. "Dubaï est l’un des plus grands investisseurs au monde. Nous allons tout faire pour les amener à Ziguinchor pour des investissements au profit des populations", a promis M. Baldé.