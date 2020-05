Fatick, 21 mai (APS) - Le ministre de l’Artisanat, Dame Diop, a promis jeudi de fournir une assistance financière et d’offrir des kits sanitaires aux artisans pour atténuer les effets de la pandémie de Covid-19 sur le secteur artisanal.



‘’Cette aide sera tirée en partie des deux milliards de francs CFA que l’Etat a décaissés pour aider le secteur de l’artisanat à faire face aux difficultés rencontrées face à la pandémie’’, a expliqué M. Diop après avoir remis un lot de 10.000 masques confectionnés par des artisans de Fatick au Comité régional de lutte contre les épidémies.

‘’Nous nous préparons à offrir des kits de lavage des mains et d’autres équipements de protection aux artisans et à les aider financièrement ’’ a-t-il assuré.

Selon Dame Diop, le ministère de l’Artisanat est en train de recruter un opérateur de transfert d’argent, qui sera chargé de faire parvenir les fonds aux ayants droit.

‘’Une partie des deux milliards de francs CFA que l’Etat a octroyés au secteur artisanal a permis de confectionner un million de masques, sur le territoire national’’, a précisé M. Diop.

‘’C’est dans ce cadre que nous sommes en train de dérouler cette opération de confection de masques normalisés par les artisans locaux, qui a coûté 400 millions de francs CFA, à raison de 400 francs pour chaque masque’’, a-t-il expliqué.

Selon Dame Diop, cette mesure a permis aux artisans de rester actifs durant ‘’cette période difficile’’ de pandémie de coronavirus, qui a entraîné le ralentissement de nombreux secteurs d’activité.

En compagnie de son collègue Matar Ba, chargé des Sports et maire de Fatick, il a visité le lycée technique et le Centre régional de formation des personnels de l’éducation.

Cette visite a eu lieu en prélude de la reprise des cours dans l’enseignement technique et professionnel et les classes d’examen (CM2, troisième et terminale), prévue le 2 juin.

Elle s’est déroulée en présence du gouverneur de la région et présidente du Comité régional de gestion des épidémies de Fatick, Seynabou Guèye, et du préfet du département de Fatick, Demba Touré.