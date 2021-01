Saint-Louis, 21 jan (APS) - Le paiement de la première tranche de l’aide allouée aux artisans des régions de Saint-Louis, Louga et Matam du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19) a été lancé officiellement, jeudi, par Dame Diop, ministre, de l’Emploi de la Formation professionnelle et de l’Artisanat.



Une enveloppe de 5 milliards sur les 25 milliards prévus pour les artisans de ces régions a été dégagée pour le paiement de cette première tranche.



’’Mon déplacement de ce jour concerne le début de paiement de la première tranche de l’appui FORCE Covid-19, qui permettra à près de 30000 artisans du Sénégal de recevoir un montant unitaire de 150 000 francs par artisan en guise d’appui face aux effets de la crise sanitaire’’, a dit à cette occasion le ministre.



’’Tous les artisans ciblés recevront cette somme’’, a assuré Dame Diop qui a demandé aux artisans de ’’rester mobilisés et de continuer à appuyer l’Etat dans la lutte contre cette maladie dangereuse, mais aussi d’adapter leurs modes de production et de commercialisation à cette conjoncture’’.



Selon lui, ’’depuis l’apparition du coronavirus au Sénégal en mars 2020, l’activité économique a été négativement affectée, entrainant une baisse significative des chiffres d’affaires des entreprises et des revenus des travailleurs de l’artisanat et de l’informel’’.



Il a insisté sur le respect des prescriptions sanitaires édictées par le ministère de la Santé, ’’relativement au respect des mesures barrières, notamment le port du masque de protection’’.



Dame Diop a annoncé la distribution de matériel de protection aux artisans.



