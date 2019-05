Kaffrine, 20 mai (APS) – Quinze menuisiers de la région de Kaffrine (centre) ont reçu lundi leurs diplômes au terme d’une formation sur les techniques de fabrication de mobiliers de bureau avec les dérivés du bois, a constaté l’APS.



Cette cession de formation de six jours a notamment été à l’initiative de l’Agence de promotion et de développement de l’artisanat (APDA), dont le directeur général, Pape Amadi Ndao a participé à la cérémonie de remise des diplômes.



‘’Nous avons remis des diplômes crédibles basés sur une compétence de fabrication des meubles et à partir du bois stratifié. Cette formation va donc permettre aux bénéficiaires de fabriquer des meubles à partir des dérivés du bois’’, a-t-il expliqué lors de la cérémonie.



‘’La qualité d’un produit est le premier élément de la promotion. Quand le produit est en qualité, le promouvoir devient facile. Et, pour qu’un produit soit de qualité il faut que l’artisan soit bien formé ‘’, a fait valoir Ndao.



Il a rappelé que l’APDA travaille pour permettre à l’ensemble des artisans du pays de bénéficier de formation. ‘’ Nous voulons doter aux artisans de compétence auxiliaires dont ils ont besoin pour des produits de qualité’’, a-t-il assuré.



Il a ajouté : ‘’Nous avons élaborer un programme d’accompagnement des artisans dans l’équipement d’outils qui leur permettront d’avoir des produits finis en menuiserie et des produits qui rivalisent tous les produits qui viennent d’ailleurs’’.



‘’Cette formation octroyée aux artisans de Kaffrine entre aussi dans le cadre de la préparation de nos artisans à la compétition vers les marchés de la commande publique’’, a fait observer le directeur général de l’APDA.



Quelque 2 milliards de francs Cfa ont été gagnés par artisans locaux depuis la mise en œuvre de la mesure leur allouant 15 % de la commande publique, a-t-il fait valoir non sans inviter les collectivités territoriales à attribuer des marchés aux artisans de leurs localités dans le but de les fixer sur les terroirs.



Cheikh Ndiaye, adjoint du gouverneur de la région de Kaffrine, a de son côté salué l’initiative tout en appelant les bénéficiaires vulgariser le savoir acquis lors de cette formation auprès d’autres menuisiers de la région afin de redynamiser ce secteur important pour l’émergence de la région.



