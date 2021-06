Mbour, 13 juin (APS) – Une Fédération nationale des artisans touristiques du Sénégal (FNATS), regroupant des plasticiens, sculpteurs, cordonniers et bijoutiers, entre autres, a été créée à l’issue d’une assemblée générale organisée à Saly Portudal, a constaté l’APS.



La création de cette association est guidée par le souci de réorganiser l’artisanat touristique et d’accompagner les acteurs à formaliser leurs activités, ont expliqué ses initiateurs lors de cette assemblée générale tenue samedi dans cette station balnéaire du département de Mbour (ouest).



L’idée de sa création a germé dans un contexte de pandémie qui a fortement marqué les activités des artisans touristiques, a expliqué la présidente de l’association, Astou Diarra.



’Nous voulons être impliqués dans l’élaboration des programmes et projets des pouvoirs publics. Le président Macky Sall a bien compris que l’artisanat était un maillon important dans le développement de notre pays’’, a fait valoir Mme Diarra.



La présidente de la FNATS n’a pas manqué de croire que les ministres vont suivre la volonté du chef de l’Etat. Elle a souligné la nécessité pour les artisans de s’engager pour défendre leur secteur.





