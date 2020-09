Thiès 24 sept (APS) - Les entreprises de la région de Thiès pourraient bénéficier d’une prolongation des inscriptions pour la 2-ème édition du concours national de Business Plan dont la clôture est prévue le 7 octobre, a indiqué jeudi à Thiès, Mbaye Jean Marie Diouf, secrétaire général de l’ADEPME.

Le concours de business plan organisé par l’Agence d’encadrement et d’accompagnement des PME (ADEPME) vise notamment à identifier des projets porteurs de croissance et d’emplois et à favoriser leur financement.

’’Ce report (de la clôture des inscriptions) avait déjà été acté (…), car on avait décidé de (le) reporter à 7 jours, mais si les acteurs nous demandent plus de temps, on ne pourra que s’y conformer’’, a assuré Mbaye Jean Marie Diouf, secrétaire général de l’ADEPME.

M. Diouf a noté, lors d’une réunion d’information à la gouvernance de Thiès, que la deuxième édition, marquée par une crise sanitaire, aura la particularité de soutenir les plans de relance de 120 entreprises impactées par la covid-19, au niveau national.

Dans les trois départements de la région de Thiès, 12.167 entreprises ont été impactées par la pandémie, a révélé la secrétaire générale de la Chambre de commerce de Thiès Oumy Thiam Sangaré.

La région avait obtenu 13 lauréats sur 426 entreprises inscrites à la première édition. Il y avait 6.605 candidatures au niveau national.

Mme Sangaré a plaidé pour une meilleure communication autour de la prochaine compétition lancée le 7 septembre dernier et pour le report du délai, pour informer le maximum de cibles impactées par la covid-19 et leur donner la chance de s’inscrire sur la plateforme dédiée.

La première édition s’adressait aux primo-entrepreneurs, à savoir les porteurs de projets sans expérience entrepreneuriale, qui avaient besoin de formalisation et d’outils de gestion.

’’’Sur les 150 lauréats sélectionnés à la 1-ère édition, 133 ont pris leur subvention et sont en pleine activité, et il y a encore une dizaine de lauréats à la traîne, mais que nous sommes en train d’accompagner’’, a-t-il renseigné.

Cette année, en plus du soutien financier, le concours Business plan vise à créer 200 emplois au Sénégal, a poursuivi M. Diouf. Celui de l’année dernière a généré 417 emplois.

D’après Mbaye Jean Marie Diouf, ’’tous les secteurs d’activités sont éligibles, (…) sauf l’importation de produits finis, l’importation ou l’exportation de produits prohibés par la loi’’’. Il précise aussi que ’’l’alcool et la cigarette sont exclus’’.

Le processus de sélection des lauréats mettra l’accent sur l‘innovation.

Les entreprises sélectionnées doivent en outre justifier 7 ans d’existence, pour bénéficier d’une subvention de 20 millions de francs CFA et élaborer un plan de relance, et surtout disposer d’une comptabilité.