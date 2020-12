Louga, 15 déc (APS) – L’Agence en charge de la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), a lancé ce mardi à Louga les activités du guichet mobile de sa plateforme d’investissement pour permettre aux investisseurs et autres porteurs locaux de projets d’accomplir des formalités sans avoir besoin de se déplacer sur une longue distance.



Le guichet mobile va aussi permettre aux usagers de disposer de conseil en terme de formation, de financement, de mise à niveau et de garanti et de tout le dispositif qu’offre l’Etat du Sénégal pour accompagner les entreprises, a expliqué le responsable chargé de l’environnement des affaires à l’APIX.



Intervenant à la cérémonie de lancement des activités du guichet mobile de la structure, dans la capitale du Ndiambour, Lamine Bâ, a souligné que l’objectif visé était de contribuer à la formalisation de l’économie en permettant aux jeunes porteurs de projets, aux marchands et commerçants de se formaliser et d’avoir des informations et d’échanger avec les gens et renforcer la confiance entre l’Etat et les parties prenantes.



‘’Le service vient aux usagers. Nous allons les accueillir, les informer et les accompagner. Après le guichet mobile, notre plateforme qui est basée à Saint-Louis continuera de les suivre. Nous travaillerons avec la Chambre de commerce et celle des métiers de Louga’’, a-t-il assuré.



Le directeur en charge de l’environnement des affaires à l’APIX a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de critères particuliers dans la mesure où l’activité visait rapprocher le service public de l’usager.



‘’Louga a la particularité d’être une zone d’élevage et d’horticulture, mais encore une localité à forte migration . La région est aussi dans l’industrie minière. Elle a un fort potentiel et se situe à mi-chemin entre Touba et Saint-Louis’’, a fait valoir Bâ.





