Dakar, 21 déc (APS) - Les agents comptables particuliers (ACP) ont exécuté plus de 600 milliards de francs CFA en 2015 a révélé, mercredi à Dakar, Galy Sarr, conseiller technique du Directeur général de la Direction général de la comptabilité public et trésor (DGCPT).





S’exprimant à l’ouverture de l’atelier de formation de l’Amicale des agents comptables du Sénégal (AMACS), M. Sarr a rappelé la "diversité", la "complexité" et le nombre de plus en plus important des entités (146) dont ces fonctionnaires assurent la gestion financière et comptable.



Le conseiller technique du DG de la DGCPT a réitéré l’engagement de sa structure à accompagner les agents comptables dans la réalisation de leurs activités.

"La DGCP compte également reprendre les réunions de coordination avec les agents comptables, avec une périodicité raisonnable et régulière. La possibilité d’organiser une rencontre annuelle sera également examinée", a fait remarquer Galy Sarr.

Il a suggéré aux membres de l’AMACS d’associer, dans les prochaines activités, les ordonnateurs, les organes et autres corps de contrôle tels que la Cour des comptes, l’Inspection générale d’Etat (IGE), l’Inspection générale des finances (IGF), l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) et la Direction de contrôle des marchés publics (DCMP).



"Cette démarche permettrait, à coup de sûr, des espaces de dialogue constructifs et de lever les équivoques susceptibles d’entraver le fonctionnement des services", a analysé Galy Sarr.



Le conseiller technique du Directeur général de la DGCPT a en outre souhaité l’organisation de sessions de formation sur la production des états financiers qui connaît "un faible niveau" de réalisation.



BHC/PON