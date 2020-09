Dakar, 7 sept (APS) - L’Agence d’encadrement et d’accompagnement des PME (ADEPME) s’engage par le biais de la deuxième édition du ‘’Business plans’’ à soutenir la compétitivité des PME sénégalaises dans le cadre de la relance économique post COVID19, selon son directeur, Idrissa Diabira.



’’Cette deuxième édition vise, dans le contexte de la COVID 19, à accompagner des entreprises existantes à se relever plus rapidement pour générer davantage de richesses et d’emplois’’, a-t-il réaffirmé, lundi, à l’occasion de la cérémonie de lancement de cette édition.



Pour lui, ’’la particularité est que ce concours cible des entreprises déjà existantes’’.



Elles seront appuyées pour renforcer leur résilience à travers une dotation de fonds de roulement, d’investissement, afin de faire en sorte qu’elles soient en bonne santé financière et à même de générer de la richesse et de l’emploi, a-t-il expliqué.



’’Il s’agit d’une contribution importante dans la réponse à la volonté de relance post COVID du chef de l’Etat’’, a dit le directeur de l’ADPME, précisant que 120 entreprises seront appuyées et primées même si, plusieurs milliers vont faire y participer.



A la première édition, 6000 entreprises y ont pris part et au final, 800 ont été accompagnées et 146 financées à travers une subvention, a-t-il rappelé, soulignant que les entreprises seront appuyées de manière personnalisée à travers des outils digitaux.



Idrissa Diabira a par ailleurs révélé qu’une enquête diligentée par l’ADPME avait conclu que 90% des entreprises étaient très négativement ou peu négativement impactées par la pandémie.



’’Certaines ont perdu entre 60 à 100% de leur chiffre d’affaires, d’autres sont entre 30 et 60%’’, a indiqué le directeur de l’ADEPME. A ce sujet, il a évoqué les mesures prises par l’Etat du Sénégal dont la vocation est d’appuyer davantage des entreprises à retrouver une bonne santé financière plus rapidement.



’’’Il s’agit d’identifier correctement les acteurs. L’enjeu est d’accompagner les entreprises cibles, soutenir la compétitivité des PME sénégalaises dans le cadre de la relance économique post COVID 19. Près d’un milliard de francs ont été dégagé des programmes des partenaires pour soutenir ces PME impactées. Cet appui concerne, les PME de 1 à 7 ans d’existence, ayant une reconnaissance juridique et tenant une comptabilité’’, a précisé Diabira.



’’Les entreprises sélectionnées vont recevoir des subventions jusqu’à 20 millions de francs Cfa en sus d’une assistance technique sous forme de formations, de modernisation de l’outil de gestion, d’appui à la certification, d’assistance à l’accès au marché et au financement’’, a-t-il ajouté.



Le directeur général de l’ADPME est en outre revenu sur les acquis de la première édition de ce concours, la jugeant ‘’très satisfaisante et très instructive’’ en ayant permis, au final, de voir 152 entreprises financées, 800 autres, accompagnées.



’’C’était un engouement sur l’ensemble du territoire et des objectifs dépassés en termes d’emplois. C’est un indicateur de l’utilité des entreprises’’, s’est-il réjoui.



