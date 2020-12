Dakar, 15 Déc (APS) – ’’AFRITECH’’ est la nouvelle appellation du Salon des startups initié par le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS), a annoncé mardi son président, Mbagnick Diop.



‘’ Aujourd’hui, est une date importante pour tous les jeunes acteurs de l’écosystème du numérique et du digital. En effet, nous allons procéder ce jour et maintenant à la migration du salon des startups à AFRITECH’’, a-t-il indiqué à la cérémonie d’ouverture de ce salon.



‘’Désormais AFRITECH sera l’appellation officielle de ce salon qui dès l’année prochaine va accueillir des acteurs des startups du continent africain. Il sera consacré à l’innovation technologique liée à l’Internet des objets et aux technologies du numérique’’, a-t-il fait savoir.



Il a assuré de l’ambition de ce salon d’être le plus important en Afrique de l’ouest en accueillant d’ici à 3 ans quelque 3000 startups, 1.000 investisseurs, plus de 500 journalistes et 25.000 visiteurs.







