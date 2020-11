Dakar, 17 nov (APS) – Les échanges commerciaux entre la Chine et le Sénégal ont atteint environ 1. 000 milliards de francs Cfa entre le mois de janvier et d’août de cette année, enregistrant ainsi une hausse de 6, 5 % comparativement à la même période de l’année précédente, a-t-on appris du nouvel ambassadeur de la Chine au Sénégal, Xiao Han.



‘’Les échanges commerciaux entre les deux pays ont été en nette progression ces dernières années. En 2019, ils ont atteint le montant de 2,5 milliards de dollars US. Cette année, de janvier à août, les montants sont estimés à 1,837 milliard de dollars (environ 1.000 milliards de francs CfA’’, a-t-il indiqué dans une interview publiée jeudi par le journal Le Soleil.



Les échanges entre les deux pays ont tellement augmenté que la Chine est ‘’devenue une source importante de financement et d’assistance, le second partenaire commercial du Sénégal et le premier pays importateur de l’arachide cultivée [dans le] territoire sénégalais’’, selon le diplomate.



‘’De plus en plus d’entreprises chinoises, faisant confiance au climat des affaires et aux perspectives de développement du Sénégal, sont venues y investir’’, a souligné Xiao Han.



‘’Actuellement, a-t-il déclaré, plus de 150.000 emplois directs et indirects ont été créés par ces entreprises chinoises.’’





