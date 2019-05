Dakar, 8 mai (APS) - L’ambassadeur de Chine, Zhang Xun, révèle que les échanges commerciaux entre son pays et le Sénégal ont atteint une croissance de 3, 7% en 2018, pour se porter à 1581 milliards de francs CFA.



"En 2018, les échanges commerciaux bilatéraux est de 2,27 milliards de dollars (1.581 milliards de Francs CFA), avec une croissance de 3,7% par rapport à l’an 2017", a-t-il dit dans une interview parue dans l’édition de mercredi du quotidien Le Soleil.

Selon Zhang Xun, la Chine fait partie des "plus grands bailleurs du Sénégal", qu’elle soutient "dans plusieurs domaines". Il a notamment cité la santé, la culture, le sport et les infrastructures.

"La Chine est disposée à accompagner le Sénégal vers l’émergence", ajoute le diplomate chinois, selon lequel la "participation active" de la partie sénégalaise dans la construction de "la ceinture et la route" est de nature à favoriser "le renforcement de la capacité d’auto-développement du Sénégal et le raffermissement de la coopération bilatérale".

L’ambassadeur de Chine rappelle que le Sénégal est le premier pays signataire en Afrique de l’Ouest du mémorandum d’entente sur la coopération dans le cadre de l’initiative chinoise "La Ceinture et la route".

"La Ceinture et la route" désigne une entreprise jugée de très grande envergure dont l’ambition est de redessiner le paysage géopolitique mondial à travers la réouverture et l’aménagement de routes commerciales dont certaines empruntent les célèbres et antiques "routes de la Soie" suivies par les caravaniers du IIe au XVe siècle.

"Les relations sino-sénégalaises sont au beau fixe. Sur le plan politique, les visites croisées des deux chefs d’Etat de nos deux pays ont été réalisées l’an dernier. Des mécanismes bilatéraux ministériels sont pleinement mis en valeur", a souligné Zhang Xun.

BHC/BK/AKS