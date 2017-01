Dakar, 31 déc(APS) - Le président de la République, Macky Sall, s’est réjoui samedi de

l’amélioration des performances de l’économie sénégalaise en 2016, malgré

une difficile conjoncture mondiale.



’’L’année 2016 s’achève dans une conjoncture mondiale difficile. Des économies

stagnent. D’autres sont en récession. Malgré tout, notre pays continue

d’améliorer ses performances économiques’’, a-t-il dit lors de son message de

nouvel an.

Selon le président Sall, les agrégats macro-économiques du

Sénégal sont ‘’ maîtrisés’’.

’’L’inflation est maintenue à un niveau faible de moins d’un pour cent et

nos relations avec nos partenaires demeurent solides et confiantes. Et avec

6,6%, le taux de croissance de notre pays reste parmi les plus élevés

d’Afrique’’, a souligné Macky Sall.

Il a précisé que le Plan Sénégal émergent (PSE), qui termine sa

deuxième année de mise en œuvre, ’’se poursuit sans relâche’’.

