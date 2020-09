Dakar, 1er sept (APS) – Le mexicain, Mauricio Alarcon, a été désigné mardi nouveau président-directeur général en Afrique de l’Ouest et du Centre de la multinationale suisse Nestlé, un des fleurons de l’industrie agroalimentaire de la planète, a appris l’APS de bonne source.



Le nouveau PDG du groupe en Afrique de l’Ouest et du Centre est réputé pour son expérience sur le continent après des passages remarqués à partir de 2014 en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée, en Guinée Bissau, en Gambie, en Mauritanie et au Cap-Vert, des pays dans lesquels il a dirigé les activités de la multinationale suisse, a-t-on appris d’un communiqué.



Le texte parvenu à l’APS souligne qu’Alarcon, originaire du Mexique a eu à diriger en 2016, la direction générale de Nestlé Nigéria, la plus grande filiale du groupe dans la région où ‘’il a été un catalyseur pour le changement et ‘l’innovation’’.



’’Cela s’est traduit par l’amélioration des performances de l’entreprise et ce, malgré un contexte commercial volatile. Il s’est également engagé personnellement pour améliorer le niveau de vie du personnel de la compagnie ainsi que des communautés locales’’, fait-on savoir de même source.



’’Je suis honoré de prendre la direction de Nestlé Central and West Africa Ltd. Je me réjouis de pouvoir unir nos efforts avec toutes les parties prenantes pour réaliser la mission de Nestlé qui est d’exploiter le potentiel des aliments afin d’améliorer la qualité de vie de chacun, aujourd’hui et pour les générations à venir’’, a réagi le nouveau PDG dans des propos rapportés par le communiqué.



M. Alarcon est titulaire d’une Maîtrise en ingénierie de l’Université de Manchester au Royaume-Uni. Il a travaillé dans le secteur bancaire avant de rejoindre Nestlé Mexique en 1999. Cinq ans plus tard, il est promu Responsable marketing de la catégorie des Glaces en Australie, selon le groupe Nestlé.



