Dakar, 15 déc (APS) - Un comité économique mixte Sénégal-Japon s’est tenu mardi à Dakar en vue de présenter les opportunités d’affaires que pourrait offrir le Sénégal aux entreprises et investisseurs japonais, a constaté l’APS.

La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, en présence de l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Arai Tatsuo.

Outre la partie nippone, ce comité va regrouper les ministères de l’Economie, du Plan et de la Coopération et celui en charge des Finances et du Budget pour le coté sénégalais.

Les ministères des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, de l’Industrie, des Finances et du Budget, du Travail, la JICA et des entreprises japonaises basées au Sénégal siègent également au sein de ce comité.

Revenant sur les objectifs visés à travers cette rencontre, le ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération, Amadou Hott a évoqué la nécessité de donner des réponses aux préoccupations des entreprises japonaises et une meilleure visibilité des secteurs où investir.

Le ministre a aussi parlé d’un renforcement du partenariat entre les deux pays et la prise en compte des attentes du gouvernement sénégalais par la partie japonaise.

L’ambassadeur du Japon au Sénégal, Arai Tatsuo a salué le dynamisme des relations de coopération entre les deux pays.

Ce comité devrait permettre ’’de démarcher des entreprises et investisseurs japonais, notamment dans l’agriculture, l’emballage, l’énergie et des startups travaillant dans les innovations technologiques", a estimé le diplomate japonais.