Saint-Louis, 16 jan (APS) – La famille Mimran s’apprêterait à céder la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), les Grands moulins de Dakar et d’Abidjan à un consortium agro industriel marocain Forafric pour près de 656 milliards de francs Cfa, le magazine Jeune Afrique sur son site internet.





L’opération, dont le montant frôlerait le milliard d’euros, une fois finalisée, permettra à Forafric de mettre la main sur trois joyaux de l’agroalimentaire en Afrique francophone, indique Jeune Afrique qui reprend une information de Jeune Afrique business, son titre dédié au business sur le continent.



La Compagnie sucrière sénégalaise est numéro un du sucre au Sénégal. Les Grands moulins de Dakar et les Grands moulins d’Abidjan sont de leur côté leaders de la farine au Sénégal et en Côte d’Ivoire.



Fondées par Jacques Mimran entre les années 1950 et les années 1970, et détenues aujourd’hui par Jean-Claude Mimran, ces trois entreprises réalisent entre 196 et 262 milliards de francs de chiffre d’affaires, rappelle la même source.



