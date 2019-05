Diourbel, 28 mai (APS) - Le service régional de Commerce de Diourbel dit avoir dénombré à Touba "plus de 250 dépôts de vente’’ pour "plus de 35 pharmacies régulièrement installées".

"Les médicaments font aussi partie des dossiers de Diourbel. A Touba, on peut décompter plus de 35 pharmacies régulièrement installées et plus de 250 dépôts de vente de médicaments qui officient publiquement et ne sont pas inquiétés", a déclaré mardi le responsable du service régional du commerce, Amadou Touba Niane.