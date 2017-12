Dakar, 21 déc (APS) – Le ministre du Commerce, Alioune Sarr, a souligé jeudi la possibilité pour les entreprises sénégalaise et turque des trouver des synergies pour aller à la conquête du marché sous-régional et du marché africain.



‘’Au-delà des entreprises que vous allez créer ensemble, nous pouvons construire de solides jointures entre nous pour aller à l’assaut du marché sous régional et du marché africain’’, a-t-il dit à l’endroit du ministre de l’Economie de la Turquie lors du forum des affaires entre le Sénégal et la Turquie, organisé à la Foire internationale de Dakar (FIDAK).

‘’Je pense que la Turquie peut tout à fait travailler sur un projet d’établissement d’une zone de libre-échange entre la Turquie et la CEDEAO. Et là, le Sénégal sera votre partenaire pour que nous puisions élargir le spectre de nos opportunités commerciales entre nos deux régions", a poursuivi Alioune Sarr.

A cet égard, il a rappelé que "le Sénégal est la porte d’entrée de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CEDEAO’’, un marché de "plus de 300 millions de consommateurs’’.

Et, avec la réception prochaine de la plus grande infrastructure commerciale jamais conçue au Sénégal qu’est le marché d’intérêt national et la gare des gros porteurs, le Sénégal sera un hub sous régional pour aller à l’assaut du marché intérieur, mais aussi, du marché de la sous région, a vanté le ministre du Commerce.



Cet appel n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, le ministre de l’Economie de la Turquie ayant rappelé que sont gouvernement a intensifié ses relations avec le Sénégal depuis 2005, dans la perspective de pénétrer fortement le marché de la sous-région ouest-africaine.