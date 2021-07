Dakar, 13 juil (APS) – Le Secrétaire permanent du Comité national du Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), Aliou Diouf, a évoqué mardi, les avantages de l’utilisation des Systèmes d’information sur les marchés (SIM), en facilitant notamment la réduction des délais de transmissions des données et de traitement de l’information.

"Le but ultime des Systèmes d’information sur les marchés (SIMS) est de viser à réduire les délais de transmission des données et de traitement de l’information, d’accroître les canaux de diffusion de l’information sur les marchés", a-t-il dit.

Il intervenait lors d’un atelier de formation des organisations socioprofessionnelles et acteurs privés partenaires des SIM des pays d’intervention du P1-P2RS sur l’utilisation des outils commerce en ligne (Bourse virtuelle, e-commerce et m-commerce) ouvert à Dakar lundi.

Dans son discours transmis à l’APS, M. Diouf a ajouté que les processus de migration ont pour objectif d’assurer la qualité et une meilleure diversification de l’information et mettre en place des outils pour la facilitation commerciale en s’appuyant sur des acteurs privés.

"Les SIM vont aussi permettre de satisfaire les besoins des différents acteurs du marché et les professionnels des institutions de recherche et de formation et d’assurer la durabilité des SIM par un modèle économique efficient", a fait savoir le SP du comité national du CILSS.

Le P1_P2RS lancé en 2015 a réalisé plusieurs investissements physiques infrastructurels et socio-économiques, a souligné le SP du Comité national du CILSS.