Matam, 20 jan (APS) – Les responsables locaux des services des douanes, du commerce et de l’hygiène ont incinéré, vendredi matin, près de la ville de Matam (nord), 14 tonnes de marchandises "impropres à la consommation", a constaté l’APS.

Les marchandises réduites en cendre ont une valeur estimée à 15 millions de francs CFA, selon les services concernés.



L’opération d’incinération a eu lieu à quelques kilomètres de la ville de Matam, en présence de l’adjoint du gouverneur chargé des questions de développement, Souleymane Ndiaye, des chefs des services des douanes, de l’hygiène et du commerce.



Les marchandises proviennent de la contrebande et de la contrefaçon et ont été saisies grâce à une "bonne collaboration" entre le service régional du commerce de Matam et une commission mixte créée par le gouverneur de la région, a expliqué Mamadou Camara, commissaire aux enquêtes économiques et chef de la première entitée citée.



"Ces produits sont impropres à la consommation. Ils sont dangereux pour la santé des populations. On y trouve de la farine, du lait, des produits cosmétiques, des bouillons, etc.", a-t-il détaillé.