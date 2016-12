Tambacounda, 26 dec (APS) - Le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME, Alioune Sarr a indiqué, dimanche à Tambacounda, avoir instruit les services régionaux du Commerce à appliquer la ’’tolérance zéro’’ s’agissant du matériau de construction non réglementaire, notamment le fer à béton, afin d’éviter les effondrements d’immeubles.







"J’ai donné instruction aux services régionaux du commerce dans tout le Sénégal d’appliquer la tolérance zéro" a dit Alioune Sarr à des journalistes, peu avant de présider une assemblée générale de mobilisation et d’information, en sa qualité de coordonnateur national des cadres de l’Alliance des forces du progrès (AFP).



"Nous avons saisi énormément de matériels, mis sous scellé des industries qui fabriquaient du fer à béton de façon anormale et naturellement nous allons continuer cela" a souligné M. Sarr.



Il a indiqué avoir récemment co-signé avec son collègue de l’Industrie un arrêté interministériel qui réglemente le fer à béton qui doit avoir une longueur de 12 m et un diamètre de 6 à 32.



Alioune Sarr a en outre fait noter qu’"avant, vous pouviez acheter une tonne de fer, et on vous livre 600 kilos. On vous vendait une barre de 9 m à la place de 12 m". "Le résultat de ce type de dysfonctionnement se faisait ressentir sur la résistance du fer à béton" a-t-il souligné.



"Quand vous construisez un bâtiment avec, en théorie, deux tonnes et qu’en réalité, vous n’avez que 1,5 tonne, vous avez un problème de fiabilité de la résistance" a expliqué le ministre.



Il a poursuivi faisant savoir que "ce que nous avons fait pour le fer à béton, nous l’avons également fait pour les bouillons culinaires sur lesquels une nouvelle norme sera appliquée à partir du mois de janvier pour protéger la santé des Sénégalais à travers leur consommation".