Kaolack, 17 jan (APS) - La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture (CCIA) de Kaolack (centre), a réalisé un excédent budgétaire de près de 80 millions en 2019, selon son président.

"Le budget 2020 de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack est arrêté à 475 millions. Nous avions un budget de 462 millions l’année passée, avec des réalisations évaluées à 382 millions. Donc chose exceptionnelle, on a un excédent budgétaire de près de 80 millions", a déclaré Serigne Mboup.



Il s’exprimait au terme de la réunion de vote du budget 2020 de la Chambre de commerce arrêté à 475 millions.

Selon lui, la Chambre de commerce ne fait pas partie de ces institutions dont les recettes sont entièrement consommées par le fonctionnement.



"La Chambre de commerce n’utilise que 10 à 20% de sa recette en fonctionnement et tout le reste est alloué à l’investissement", a-t-il expliqué.

"Notre priorité cette année est de créer plus d’emploi pour les jeunes, de faire beaucoup plus d’investissement, de booster davantage le fonctionnement du port de Kaolack et le démarrage du port sec (...)", a-t-il précisé.

Cependant, quelques difficultés ont été signalées par les élus notamment le problème de communication et de fonctionnement des commissions.



Mboup a assuré que ces remarques seront prises en compte à l’avenir.