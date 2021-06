Dakar, 25 juin (APS) - La ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises Aminata Assome Diatta a procédé jeudi après-midi au lancement des activités promotionnelles de la 29ième édition de la Foire internationale de Dakar prévue du 6 au 20 décembre 2021.



Son collègue en charge du suivi du Plan Sénégal émergent, Abdou Karim Fofana, la maire de Dakar, Soham Wardini ainsi que des ambassadeurs accrédités au Sénégal ont également pris part au lancement officiel de la plus grande manifestation commerciale en Afrique de l’ouest, selon la ministre du Commerce.



Saluant la pertinence du thème de cette année ’’Promouvoir l’agrobusiness pour un développement économique et social durable dans une perspective de relance des économies post Covid-19’’, Aminata Assome Diatta a aussi annoncé que cette 29ième édition se tiendra concomitamment avec la 17ième Foire des pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).



Elle a également rappelé la tenue de forums scientifiques sur cette thématique en marge des expositions, ajoutant que 40 pays sont attendus avec plus 400 000 visiteurs.



Le directeur du Centre international pour le commerce extérieur du Sénégal (CICES) Salihou Keita, organisateur principal de cet évènement, a pour sa part insisté sur la nécessité de relever le défi de la ’’professionnalisation’’, devenue selon lui ’’une exigence dans l’organisation de la foire internationale de Dakar’’.



Il a cependant indiqué que ce besoin de professionnalisation ’’ne signifie en aucune façon une exclusion des acteurs du secteur dit informel’’, compte tenu de ce qu’il représente dans l’économie sénégalaise.



Dans son entendement, cette professionnalisation devrait permettre au Sénégal de ’’positionner’’ davantage la FIDAK dans l’agenda évènementiel international.



M. Keita a aussi annoncé en termes d’innovations, la mise sur pied d’un dispositif qui va prendre en charge les volets transport restauration et hébergement.



La FIDAK qui a été régulièrement organisée depuis 1974 n’a pas eu lieu l’année dernière en raison de la pandémie du coronavirus.