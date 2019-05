Dakar, 10 mai (APS) – Les exportations sénégalaises ont atteint à la fin du mois d’avril une valeur financière de 203, 3 milliards de francs Cfa, contre 171, 1 milliards le mois précédent, équivalant à une hausse relative de 18, 8 %, a appris l’APS de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



’’En mars 2019, les exportations du Sénégal sont évaluées à 203,3 milliards de FCFA contre 171,1 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 18, 8 %’’, indique notamment la structure dans son Bulletin des statistiques du commerce extérieur du Sénégal.



Ce relèvement est lié à l’augmentation de 31, 6 milliards de francs des expéditions de produits pétroliers, de 6, 5 milliards de francs d’engrais, de 37, 6 % de francs des arachides grillées et de 8, 8 % d’or non monétaire, souligne le document consulté par l’APS.



Cette tendance haussière a été amoindrie par la contraction de 96, 4 % des exportations de coton et de 94, 7 % de titane, alors que comparées au mois de mars 2018, les exportations sénégalaises ont augmenté de 42, 6 %, rapporte l’ANSD.



Le cumul des exportations à fin mars 2019 s’est établi à 555,3 milliards de FCFA contre 384,2 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2018, soit une augmentation de 44,5%, précise la même source.



L’or non monétaire (39,8 milliards de FCFA), les produits pétroliers (31,6 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (23,0 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (15,2 milliards de FCFA), et les arachides non grillées (13,5 milliards de FCFA) ont été les principaux produits exportés, au cours du mois de mars 2019, selon l’ANDS.



Les principaux clients du Sénégal sont la Suisse (18,6%), l’Inde (10,5%), le Mali (9,8%), la Chine (7,3%) et l’Espagne (4,6%), fait-on savoir.



