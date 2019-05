Dakar, 10 mai (APS) - L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) fait état d’une baisse de 11, 6 % des importations au mois de mars.



Les importations du mois de mars 2019 sont ressorties à 310,1 milliards de FCFA contre 350,9 milliards de FCFA au mois précédent, soit un repli de 11,6%, souligne l’ANSD dans son Bulletin des statistiques du commerce extérieur du Sénégal.



Cette baisse est imputable à celui des achats à l’extérieur de froment (blé) et méteil (- 62,6%), d’autres véhicules terrestres (- 42,4%), de riz (-30,6%) et de métaux communs (-23,5%).



L’absence d’importations d’huile brute de pétrole au cours de la période concernée a renforcé cette tendance baissière, alors que cette rubrique avait atteint 39, 3 milliards de francs en février, précise le document consulté vendredi à l’APS.



Ce repli des importations a été modéré par la hausse de 76, 2 % achats de camions et camionnettes et de 46, 9 % d’autres machines et appareils, tandis que comparées à mars 2018, les importations ont enregistré un bond de 3, 2 %, fait savoir l’ANSD.



Le cumul de la valeur financière des importations à fin mars 2019 s’est établi à 965,5 milliards de FCFA contre 942,6 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2018, soit une hausse de 2,4%, note le rapport.



Les principaux produits importés, au cours du mois de mars sont les produits pétroliers finis (41,5 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (39,7 milliards de FCFA), le riz (16,5 milliards de FCFA), les métaux communs (14,5 milliards de FCFA) et les autres véhicules terrestres (13,3 milliards de FCFA), rapporte la même source.



