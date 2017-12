Dakar, 21 déc (APS) - Le ministre sénégalais du Commerce, Alioune Sarr, et son homologue turc chargé de l’Economie, Nihat Zeybeki, ont réitéré, jeudi, la volonté de leurs deux pays de nouer un partenariat gagnant-gagnant et sincère.

’’Nous souhaitons une relation gagnant-gagnant, sincère, honnête et bénéfique à nos deux pays’’, a dit le ministre de l’Economie de la Turquie, à l’occasion d’un forum des affaires organisé à la Foire internationale de Dakar.

’’Ce qui anime l’Etat turc, c’est de nouer avec le Sénégal des relations équitables et pérennes’’, a-t-il soutenu, précisant que ’’les relations qui ne sont gagnantes que pour une seule partie ne sauraient prospérer à l’avenir’’.

De son côté, le ministre du Commerce, Alioune Sarr, a rappelé l’engagement du gouvernement sénégalais à ’’prendre toutes les dispositions afin que les missions importantes communes aux deux pays puissent se poursuivre dans une dynamique gagnante’’.

Selon lui, ’’ce forum des affaires entre le Sénégal et la Turquie, le deuxième du genre, organisé entre les pays, constitue un moment phare dans leurs relations économiques et commerciales’’. Il a annoncé que cette rencontre se tiendra désormais deux fois par an.

’’Ce matin, durant notre entretien en tête-à-tête, j’ai proposé à mon homologue turc, que ce forum d’affaire entre le Sénégal et la Turquie puisse se tenir au moins une fois par an ; le ministre m’a dit non, il faut que ça soit tenu deux fois par an, une fois à Istanbul’’, a informé Alioune Sarr.

Il a lancé un appel au secteur privé sénégalais, l’invitant à aller à Istanbul dans les mois à venir, à ’’faire’’ comme les chefs d’entreprises turcs qui investissent au Sénégal dans de grands projets.