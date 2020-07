Thiès, 25 juil (APS) - Des boutiquiers détaillants ont baissé les rideaux à Thiès (ouest), ce vendredi, pour protester contre le paiement de patentes exigé par les autorités municipales, au moment où ils se disent ‘’durement impactés par la covid-19’’.



Le mouvement d’humeur à l’appel de l’Association des boutiquiers détaillants du Sénégal (ABDS), a été suivi au moins par une centaine de boutiques de la zone Nord, a dit Gora Ndiaye, membre de ladite structure.



Les boutiquiers détaillants demandent aux autorités de leur accorder une ‘’dérogation’’ sur les taxes et impôts, à l’image des facilités dont elles ont fait bénéficier, selon eux, les grandes entreprises du pays.



Selon Aliou Bâ, adjoint au coordonnateur de l’ABDS, les boutiquiers ont été ‘’durement impactés’’ par la pandémie, avec ‘’des chiffres d’affaires qui ont chuté tandis que leurs charges fixes restent constantes’’.



Mamadou Amadou Dème, coordonnateur de l’ABDS a déploré l’arrestation de certains de leurs membres au moment où, selon lui, une demande de dérogation a été introduite depuis la semaine dernière.



M. Dème note que les boutiquiers détaillants subissaient déjà la concurrence de grossistes pratiquant ‘’impunément’’ les mêmes prix qu’eux.



Le couvre-feu visant à limiter la propagation de la pandémie, est venu s’ajouter à leur situation déjà difficile, les empêchant de travailler la nuit.



Aussi, ajoute-t-il, la distribution par le gouvernement de kits alimentaires aux ménages démunis affecte l’activité des boutiquiers, qui ne peuvent plus écouler les denrées faisant partie de l’aide alimentaire d’urgence. Il s’agit notamment de l’huile, du riz et des pâtes alimentaires.



Relevant que les agents de recouvrement sont toujours sur le terrain, M. Dème déplore la méthode forte qu’ils utilisent, allant jusqu’à cadenasser leur point de vente, en cas de défaut de paiement de la patente.