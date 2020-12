Thiès, 2 déc (APS) - L’ONG Banlieue action, solidarité, immobilier, finance (Basif) a introduit, dans les départements de Thiès et de Mbour, un projet dénommé ’’Espace Ndugu’’, visant à moderniser l’activité des tabliers dans les quartiers, grâce à un système de micro-franchise, a constaté l’APS.

Le projet qui va durer deux ans, est financé par les Institutions mutualistes communautaires d’épargne et de crédit (IMCEC), à hauteur de 32 millions de fcfa.

Des jeunes âgés de 18 à 35 ans ont été sélectionnés et formés à l’entreprenariat, dans la cadre de ce projet, selon le responsable de BASIF Ahmadou Kane.

’’Espace Ndugu est un projet de production et de valorisation des produits agricoles au niveau local. Les jeunes sélectionnés seront suivis, pendant 24 mois’’, a-t-il précisé, lors de son lancement mercredi à Thiès.

L’innovation de ce projet consiste à ce que bénéficiaire soit doté d’un dispositif pour démarrer la commercialisation de produits, pour une valeur de 1.450.000 Fcfa, au lieu de recevoir les fonds directement.



’’Tous les bénéfices des activités (…) appartiennent’’ à l’entrepreneur, a poursuivi M. Kane, ajoutant qu’il bénéficie d’un encadrement afin de pouvoir rembourser son crédit.

Le projet avait démarré dans sa phase pilote dans la banlieue dakaroise de Guédiawaye, avant de s’étendre désormais à Thiès et Mbour.

’’Espace Ndugu’’ est mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre le Projet d’appui à la réduction de l’immigration rurale dans le bassin arachidier (Parerba) et le ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire.