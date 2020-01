Diourbel, 2 janv (APS) - Le conseil régional de la consommation de Diourbel a décidé d’introduire un quatrième format de pain de 220 grammes qui sera vendu à 200 francs CFA, a appris l’APS, jeudi.



L’annonce est de Amadou Touba Niane, chef du service régional du commerce de Diourbel, qui a précisé que cette nouvelle baguette ne vient pas remplacer celles déjà comercialisées dans la région.

’’La région avait déjà trois formats standards de 190 g qu’on a l’habitude de vendre à 150 francs CFA, le format de 125 g vendu à 100 francs CFA et le format 65 g vendu à 50 francs. Donc on aura un format de 220 g qui va être vendu à 200 francs CFA donc 10 g de moins que Dakar’’, a-t-il dit.

M. Niane s’exprimait au terme d’un comité régional de la consommation consacré à l’examen du quatrième format de pain pour la région de Diourbel.

Selon le commissaire aux enquêtes économiques cette proposition ’’se justifie puisque le différentiel de transport est à répercuter sur le prix de Dakar. Donc, on a décidé de jouer sur le poids en maintenant le prix’’.

Après la validation de ce format par le conseil régional, Diourbel va faire la proposition au ministre du Commerce qui va prendre un autre arrêté.

A partir de ce moment, le service du commerce va veiller au respect de la réglementation avec la production des trois autres formats, a assuré Amadou Touba Niane.

’’Les boulangers en toute responsabilité doivent produire les autres formats parce que le consommateur a droit à plusieurs offres’’, a souligné Baboucar Moundor Ngom, adjoint au gouverneur de Diourbel chargé des Affaires administratives

La réunion du conseil régional de la consommation a également permis de discuter du différentiel à ajouter sur le sac de farine indiqué par un arrêté ministériel qui fixe des prix plafond.

A Diourbel, la farine ordinaire de type 55 peut être vendue au maximum à 17700 francs CFA et la farine améliorée à 18200 francs CFA soit 400 francs CFA de plus sur le prix de Dakar.

’’On s’est entendu sur le différentiel de 400 francs CFA que ce soit la farine de type 55 et sur la farine améliorée. On l’a calculé sur la base du prix du transport qui est de sept mille francs CFA la tonne ce qui revient à 350 francs le sac plus la manutention à 50 francs’’, a relevé l’autorité administrative.