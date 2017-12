Dakar, 23 déc (APS) - Le maire de Kolda, Abdoulaye Baldé a appelé, samedi, les agents de sa collectivité territoriale à s’investir dans l’entretien du nouvel abattoir inauguré la veille par le ministre de l’Elevage et de la Production animale, Aminata Mbengue Ndiaye.









Abdoulaye Baldé, par ailleurs ministre en charge de la Communication s’est engagé dans l’entretien de l’abattoir construit par l’Etat pour le bonheur des professionnels de la viande et du bétail.





Le ministre-maire s’exprimait lors de la célébration de la 4e édition de la Journée nationale de l’élevage axée sur le thème : "Quelles stratégies pour l’éradication du vol de bétail pour une stabilité sociale et économique renforcée ?".



Saluant la réalisation de l’infrastructure dont la fourniture en électricité et en eau est prise en charge par la mairie, M. Baldé a invité les professionnels de la viande et du bétail à rejoindre le "joyau".



Le maire de Kolda a aussi appelé les acteurs de l’élevage et les Forces de l’ordre à davantage s’investir dans la lutte contre le vol de bétail et salué l’engagement des maires à oeuvrer à l’atteinte de l’autosuffisance en moutons pour soulager les chefs de ménages lors de la fête de Tabaski.



En prélude à la célébration de la 4e Journée nationale de l’élevage présidée ce samedi à Kolda par le chef de l’Etat, Macky Sall, le ministre de l’Elevage et des Productions animales a procédé vendredi à l’inauguration de l’abattoir et de la Maison des éleveurs de Kolda et à l’ouverture du Salon de l’élevage au quartier Bouna Kane.



L’abattoir est doté d’une chambre froide avec une capacité de 150 gros ruminants et 200 petits ruminants par jour.