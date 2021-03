Louga, 11 mars (APS) - Le secteur de l’élevage a besoin d’une "masse critique d’entrepreneurs" capables de moderniser la filière par l’amélioration de la qualité de l’alimentation et de la santé animale pour plus de productivité, a indiqué, jeudi à Louga, le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop.

"L’objectif est de moderniser le secteur de l’élevage en faisaient en sorte qu’il ait une alimentation saine, que la santé animale soit améliorée et faire en sorte que la mise en marché de l’ensemble de la production se fasse dans de bonnes conditions afin de donner plus de productivité au secteur", a-t-il soutenu.

S’exprimant lors d’une rencontre avec des acteurs de l’élevage, il a souligné que la réalisation de "cette vision" ne pourra se faire que si elle est "portée par des entrepreneurs en élevage".

"Nous ne pouvons pas concevoir que dans une activité d’élevage, les plus-values générés soient investis dans un autre secteur. Les gens qui le font ne servent pas le secteur. Ce ne sont pas des entrepreneurs, il faut que l’on recentre nos investissements",

a-t-il dit.





Pour le ministre de l’Elevage, il appartient aux acteurs d’apporter une nouvelle vision, de s’organiser pour booster le secteur". "Vous devez être des entrepreneurs qui travaillent toute l’année au service de l’élevage", a-t-il insisté.

"Il nous faut des hommes conscients de cela et ce sont les entrepreneurs qui mettent mettent l’accent sur l’alimentation, la santé animale, l’Etat organisant l’environnempent en mettant à disposition des infrastructures pouvant aider à remplir cette mission", a-t-il expliqué.

Il a rappelé que le secteur de l’élevage "regorge des potentialités non encore exploités" qui peuvent valoir beaucoup de croissance à l’économie nationale.



"C’est un secteur pourvoyeur d’emplois et de richesse parce qu’il contient beaucoup de métiers qui mis en exergue pourraient permettre à la jeunesse d’améliorer leurs revenus", a-t-il dit.

Le ministre de l’Elevage a, par ailleurs, invité les éleveurs "à se lancer dans la culture fourragère" afin de pallier le manque d’alimentation pour le bétail, mais aussi pour "extirper l’élevage de la situation d’assistance dans laquelle il est pour voler de ses propres ailes.

Aly Saleh Diop leur a, aussi, demandé de mettre l’accent sur la vaccination du bétail et encouragé à aller vers l’amélioration génétique.

Auparavant, le ministre de l’Elevage a rencontré les acteurs de l’élevage dans le département de Kébémer, faisant savoir qu’un fonds de pérennisation est mis à leur disposition au niveau de la préfecture pour financer leurs achats d’aliments pour le bétail.