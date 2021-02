Kolda, 16 fév (APS) - Les bénéficiaires du PACERSEN (projet d’appui à la réduction de la migration à travers la création d’emplois ruraux au Sénégal) à Saréyorobouka (Kolda, sud) ont réceptionné, lundi, 10 vaches laitières importées de la France, a constaté l’APS.

‘’Ces vaches exotiques introduites dans cette ferme vont contribuer à l’amélioration de la qualité génétique des bovins de la zone avec de meilleurs rendements de la production laitière, et ces activités permettront individuellement aux 30 personnes travaillant dans la ferme d’avoir en moyenne un revenu mensuel de 1.500.000 FCFA’’, a assuré le co-directeur du projet, Aliou Gaye.

Au-delà de l’amélioration de la production laitière, relève M. Gaye, la ferme intégrée de Saréyerobouka offre d’autres opportunités, notamment l’exploitation de la composante horticole.

‘’En plus de l’amélioration de la production laitière et génétique, la ferme intégrée avec sa composante horticole va permettre à chaque bénéficiaire de se retrouver à la fin de l’année avec plus de 1.000.000 francs CFA’’, a-t-il souligné.

S’exprimant en marge d’une visite de terrain effectuée lundi à la ferme intégrée de Sareyerobouka, dans la commune de Kéréwane, il estime que ‘’cela va également contribuer à lutter contre la migration irrégulière et la pauvreté dans les ménages.

Cette ferme intégrée a été financée à hauteur de 200 millions de francs CFA. Elle est dotée d’équipements modernes et d’un système de goutte à goutte mis en place pour atténuer les difficultés d’accès à l’eau dans cette zone où les puits traditionnels font entre 140 et 150 mètres de profondeur.

Le PACERSEN est financé par le fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne à hauteur de 6 milliards 500 millions FCFA et mis en oeuvre par l’AECID, en partenariat avec l’Agence nationale d’insertion et de développement agricole (ANIDA).