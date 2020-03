Mbour, 11 mars (APS) – L’ONG Brooke Afrique de l’Ouest organise jeudi, à 9h30, à Dakar, un atelier sur l’’’argumentaire religieux en faveur du bien-être animal’’, annonce un communiqué reçu mardi à l’APS.

L’objectif est qu’à l’horizon 2021, les communautés ouest-africaines fassent preuve de compassion, disposent des ‘’compétences nécessaires’’ et apportent des ‘’changements positifs et durables’’ dans les pratiques de manipulation et d’utilisation ainsi que dans la sollicitation de services de qualité pour leurs équidés de trait.

Selon le document, il est aussi attendu de cette rencontre que les communautés développent des ‘’attitudes positives’’, reconnaissent l’importance des équidés de trait et aient conscience que ‘’leur bien-être est indispensable au développement des moyens de subsistance’’.

Une session de restitution est prévue avec les équipes techniques et les leaders religieux issus des zones d’intervention de Brooke Afrique de l’Ouest.