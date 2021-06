Dakar, 7 juin (APS) - Le Bureau sous-régional de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique de l’Ouest (SFW) et l’École inter-États des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) signent un protocole d’accord mercredi, indique un communiqué transmis à l’APS.