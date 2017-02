Labgar (Linguère), 13 fév (APS) - L’unité pastorale de la commune de Labgar a été installée ce lundi, à l’occasion d’une mission du Programme d’appui à la sécurité alimentaire (PASA- Loumakaf ), qui intervient dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine.



La rencontre s’est déroulée dans les locaux de la mairie de la ville, sous la direction du sous-préfet de Dodji, Ndiogou Ndongo, en présence du premier adjoint au maire de la commune, Djibril Abass Sow.



L’unité pastorale est un ensemble de villages qui partagent un espace donné et qui ont accepté de se réunir pour le gérer ensemble, a indiqué Bocar Sow, pastoraliste au PASA-Loumakaf.



Il s’est réjoui du vote unanime par les conseillers présents du plan de gestion de leur unité pastorale, dont les objectifs ont été expliqués durant cette session.



L’ONG "Agronome vétérinaire sans frontières, le Fonds alimentaire mondial (FAO), la Direction des eaux et forêts et le Centre de suivi éclogique (CSE) sont les partenaires de cette initiative.